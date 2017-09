Gelabert reprèn l'afer dels murals de Sant Esteve pensant en el 2019

La ministra admet que no sap si tindrà el suport del Govern ni ha contactat amb la família Bosch per saber

si continuen a la venda

Que l’Estat andorrà s’embarqui de nou en l’intent de compra dels murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella en mans (si no han canviat en aquest temps) de la família Bosch és a penes una ini­ciativa embrionària, un dossier da­munt de la taula de la ministra de Cultura, Olga Gelabert. Algú amb memòria de l’afer –i no del seu ministeri, ni tan sols del seu cercle polític– li va suggerir que s’ho mirés i ella va recuperar el dossier just abans de l’estiu. Ni tan sols sap si comptaria amb el suport dels seus, ni encara ha contactat amb els