L'Escena Nacional estrenarà 'Aniversari' el dia 12 al Claror, un text de Juanma Casero

Una família es reuneix per celebrar un aniversari especial. L’últim any ha generat noves relacions i inquietuds, i en trobar-se de nou revifen les malenconies i enyorances transitades. Així va resumir Juanma Casero Aniversari, la producció que l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) estrenarà a l’auditori Claror el proper dia 12 d’octubre i que portarà a Les Fontetes el 19 d’octubre, amb segona funció el 20. Casero és el director i l’autor del text.

El repartiment s’ha tancat amb molta presència andorrana, en un equip que està integrat per Pere Tomàs (pare), Oriol Guillem (fill petit), Mònica García (mare), Josep Sobrevals (fill gran),