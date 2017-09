La convocatòria per poder-hi concursar s’obre avui i es tancarà el 17 de desembre

El Festival Ull-Nu incideix en el cinema emergent i estrena guardó per a llargmetratges La responsable de comunicació del festival, Andrea Forcada, i el director, Hèctor Mas, durant la presentació de les novetats de la cita M.F.

Actualitzada 25/09/2017 a les 13:26

El Festival Ull-Nu arriba a la sisena edició i ho fa amb un seguit de novetats que volen incidir en la idea que la cita esdevingui una referència per al cinema “emergent”, tal com ha destacat el director de l’esdeveniment, Hèctor Mas. Entre els canvis hi ha el nom i el lema del festival i el fet que s’incorpora una nova categoria, la de llargmetratge.



D’aquesta manera, el festival passa del nom anterior: 'Festival audiovisual dels joves creadors dels Pirineus' a 'Festival de cinema emergent d’Andorra', precisament amb la intenció que sigui realment “pedrera de joves talents”. En aquest sentit, també el lema és diferent: ‘Ets jove. Tens talent. Mostra’l’, tal com ha comentat la resposnable de comunicació, Andrea Forcada.



Pel que fa a la incorporació de la nova categoria, es premiarà el millor llargmetratge òpera prima de menors de 35 anys (la mateixa edat que la resta de creacions a concurs al festival) amb una dotació de 1.500 euros. A més, el públic podrà dir-hi la seva, escollint el millor llargmetratge que rebrà el guardó dels espectadors. Pel que fa als curtmetratges, una altra novetat és que tots podran competir en les diferents categories, una decisió que s’ha pres, segons Mas, per no limitar tant les diferents categories amb un nombre de curtmetratges, la qual cosa, ha afegit, serà “més enriquidor”. Així, els curts podran optar a millor obra, direcció, guió, fotografia, direcció artística, preservació de la memòria històrica i premi del públic. Les quatre primeres estaran dotades amb un import de 800 euros. La convocatòria per participar-hi s’obre aquest mateix dilluns i els treballs es podran enviar fins al 17 de desembre. L’àrea geogràfica dels participants es manté respecte d’anys anteriors: Andorra, Catalunya, Aragó, Navarra i el sud de França i des de l’organització esperen que es pugui mantenir la mateixa participació que l’any passat, quan es van rebre més de 400 obres. Les obres es podran enviar tant a través d’un formulari a la web d’Ull-Nu com de les plataformes FilmFreeway o Festhome.



En la voluntat de consolidar-se com “un festival de cinema emergent per a tots els públics”, Mas incideix en què “les propostes que es programen són d’interès per a tothom” i ha afegit que un dels reptes és poder igualar o superar durant el festival, que tindrà lloc del 27 de febrer al 3 de març, els 1.400 espectadors que es van aconseguir l’edició anterior.



Aquesta sisena edició, ha recordat el director del festival, és l’última que es fa en el marc del conveni que es va signar amb el comú d’Andorra la Vella i el Govern i esperen que es pugui renovar gràcies també al nou impuls que han de suposar les novetats incorporades.