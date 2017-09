'Touchez pas au Grisbi' iniciarà demà el cicle consagrat al cinema policíac francès

Touchez pas au Grisbi, pel·lícula dirigida el 1954 per Jacques Becker i interpretada per Jean Gabin i Lino Ventura, donarà inici demà al cicle consagrat al gènere del polar francès que organitza l’ambaixada de França en el marc de la seva Saison Culturelle. Les projeccions, cada vespre a les 20.30 hores als cines d’Illa Carlemany. Les entrades, a la taquilla del cine o al web de l’ambaixada.

El cicle, amb aquesta petita selecció de títols que permeten albirar l’evolució del gènere, continuarà dimarts, amb Le Samouraï (1969), de Jean-Pierre Melville i interpretada per Alain Delon. La tercera projecció serà la de