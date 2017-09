“S'ha de deixar llibertat a un poble d'expressar-se, sens dubte”

Pintor sabadellenc establert des de fa dècades a parís, protagonitza una mostra a artalroc que ofereix una mirada a la seva obra. teles i fotografies amb escenes enigmàtiques

Antoni Taulé (Sabadell, 1945) és artista de llarga trajectòria i reconeixement internacional. Cinc dècades de treball més tard, recala per fi a Andorra, en una antològica a la sala d’exposicions del Govern, ArtalRoc. Taulé LUX exhibeix les composicions de paisatges enigmàtics que li són característics, al llindar de la irrealitat.



Paisatges imaginats o reals?

Les arquitectures interiors són reals. Jo tinc formació d’arquitecte, una vocació que vaig transformar en pintura. Trio arquitectures antigues perquè es corresponien amb la idea que jo tenia: que no hi hagués portes, sinó llindars, entre els interiors –nosaltres– i un exterior que no és acollidor.



En aquesta mostra