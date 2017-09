Una fira està bé; dos, millor

Satisfacció per una acció que, òbviament, és positiva: la presència d’editorials del país a la 35a Setmana del llibre en català, amb suport del Govern. Ara bé, puntualitza algun editor, falten altres accions per impulsar el sector i aprofitar el bon moment creatiu.

Balanç positiu, diu el comunicat de premsa emès pel ministeri de Cultura, amb 196 llibres venuts. El títol que més, l’infantil La Clara i la sopa de lletres, d’Albert Villaró. Però vaja, amb vuit exemplars, que tampoc és que sigui per fer-se d’or. A banda, l’oportunitat per a la nòmina d’autors del país de presentar-se personalment davant el públic barceloní, és a dir, del seu target lingüístic.

Ser-hi “és molt positiu, perquè el nostre mercat està més fora que a dins d’Andorra”, considera Marc Miró (Límits), i per tant “més enllà de les vendes pures i dures, que ja sabem que