El Grup de Folclore do Alto Minho celebra els 21 anys amb dues jornades d'espectacles

Actualitzada 23/09/2017 a les 07:10

Redacció Andorra la Vella

El grup de Folclore dels residents de l’Alto Minho celebren al llarg d’aquest cap de setmana el seu vint-i-unè aniversari, amb dues jornades d’espectacles al complex esportiu i sociocultural d’Encamp. Avui hi haurà l’obertura dels actes, protagonitzada per les típiques rusgas dels grups de folklore participant, i a partir de les 23.30 hores sortirà a l’escenari la banda lusitanoandorrana Os Amigos do Zé.

Demà continuaran les activitats. A les tres de la tarda hi haurà una cercavila, del pàrquing del Prat Gran i anirà fins al complex, on s’iniciarà el festival folklòric, amb el grup Folclore dels residents de l’Alto Minho, l’Esbart dansaire Sant Romà; batucada Toca te’ls, de Sant Julià de Lòria; Rancho folklòric del centre socioesportiu i cultural d’Outeiro, vinguts des de Viana do Castelo, i el grup de la Unió portuguesa de la Penya Encarnada d’Andorra.