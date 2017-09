El llegat perdut de Vidal-Saisset

Certa recança deixa traslluir Marie-Pierre Vidal-Saisset. Nascuda fa 84 anys a l’Arieja però de pare andorrà, hauria estat feliç deixant el seu llegat artístic a Andorra. No hi va trobar complicitats. Surt guanyant la vila de Pamiers, que sí que va acceptar la donació.

ent de pare andorrà, vaig intentar en diferents ocasions veure si la meva obra es podria quedar a Andorra”, explica la veterana artista, que té al darrere una extensa i sòlida trajectòria que l’ha portat a exposar arreu del món. “Malauradament la manca d’interès per part de les diferents institucions culturals m’ha portat finalment a deixar la meva obra a França”, tot i que, especifica, no gaire lluny d’Andorra.

Així, el passat dia 15, i amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni, l’emblemàtica capella del Carmel –adquirida per la ciutat i reconvertida en centre cultural molt enfocat a l’obra del