Una fossa comuna i dos misteris

Els científics no creuen que les restes exhumades a Soldeu siguin les de l’aviador aliat però ampliaran la recerca per identificar els dos cossos

Que les restes humanes exhumades de la fossa comuna del cementiri vell de Soldeu no semblin ser les de l’aviador Charles B. Peacock, com confiaven els historiadors Claude Benet i Terry duSoleil –ho va desestimar l’anàlisi de la dentadura, realitzada per l’antropòloga Núria Armentano, en comparar-la amb la fitxa militar–, no vol dir que la recerca quedi paralitzada. Al contrari, assegura l’arqueòleg Gerard Remolins, director de ReGiraRocs, a qui es va confiar l’excavació: la curiositat dels científics és inesgotable i la contrarietat només ha esperonat els ànims. Ara el que tenen sobre la taula –literalment, al laboratori– són dos misteris: