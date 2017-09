El patrimoni de Casa Rossell

Consulta l'agenda cultural i d'activitats d'Andorra d'avui, amb les exposicions, els actes i els espectacles que es fan al país

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:59

LA PROPOSTA:



-‘THIS IS POP ART’

A This is pop art estan representats els principals artistes del pop americà, des de la figura més icònica, Andy Warhol, amb les seves serigrafies de Marilyn, Mao o la sopa Campbell’s a Keting Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein o Robert Rauschenberg. L’art pop va sacsejar l’art contemporani des de la dècada dels anys cinquanta del segle XX, trencant amb l’expressionisme abstracte. Els artistes pop van començar a qüestionar el concepte mateix d’art: què és art i què no, una revolta basada en les idees dels dadaistes i els surrealistes. Així, van convertir articles quotidians, invents de la societat de consum, en objecte artístic. No tan lluny del que ja havia fet Marcel Duchamp. Amb colors estridents i línies negres, va proposar una reflexió sobre la societat consumista i el capitalisme.

CAEE

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h. Diumenge, de 9.30 a 13.30 hores.

Fins al 23 de setembre.



EXPOSICIONS:



-'TAULÉ LUX'

Després de cinquanta-un anys de carrera, Antoni Taulé, una de les figures més rellevants de l’art contemporani actual, exposa per primera vegada a Andor­ra en una retrospectiva que exhibeix pintures i fotografies fetes entre el 1973 i el 2016. Les obres de Taulé proposen escenes intemporals a l’interior d’una arquitectura gairebé sempre rigorosament ortogonal. Desplega un món propi i enigmàtic, davant del qual l’espectador es veu obligat quasi inevitablement a plantejar-se certes reflexions. El situa davant d’amplis espais arquitectònics buits i ombrívols, amb prou feines il·luminats per una llum intensa, enlluernadora, teatral, que penetra pels llindars. Es tracta d’escenaris intemporals, habitats per personatges aïllats, solitaris, immobilitzats, a mig camí entre el somni i la vetlla.

Art al Roc (antic CIAM)

Av. Carlemany, 8.

Horaris: de dimarts tarda a divendres d’11 a 14 h i de 15.30 a 20 h. Dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 20 h. Diumenge, de 10 a 14 h. Tancat diumenge tarda, dilluns tot el dia i dimarts al matí.

Escaldes-Engordany.

Fins al 5 de novembre.



-'COMPARTPEDROSA'

La galeria Pilar Riberaygua presenta una mostra del festival d’art contemporani Comartpedrosa, organitzat pel col·lectiu artístic Mountain Alchemists. A l’exposició s’hi pot veure una selecció d’obres de les tres edicions del festival, així com altres obres dels artistes que hi han participat. Així, ofereix la possibilitat de gaudir de la rica proposta cultural que normalment es du a terme a 2.260 metres d’altitud. Hi ha propostes d’un ampli ventall de creadors, entre els quals Miguel Aparicio, Martín Blanco, Lluís Casahuga, Chema Castaño, Susanna Ferran, David Font, Manel Gibert, Toni Gibert, Hèctor Mas, Josep Mira, Jessone Morillon, Arnau Orobitg, Emma Regada, Emma Riba, Efrem Roca, Èric Rossell, Jonaina Salvador, Carlos Sánchez, Sara Valls i Henar Vírseda.

Galeria Pilar Riberaygua

Carrer de la Vall, 12. Andorra la Vella. Tel.: 829 329. Horaris: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.

Fins al 21 de setembre.



-'LLUÏSA CASAS'

El nou espai obert als artistes del país exhibeix una vintena d’obres de l’artista Lluïsa Casas, obres pintades amb la tècnica d’acrílic, seguint l’estil figuratiu no realista propi de la pintora. La temàtica de les obres són retrats nus femenins, paisatges urbans i natures vives.

Sala Bingo Star’s

Andorra la Vella.

Horaris: de 17h a 3 h, cada dia.

Fins al 30 de setembre.



-'GASTON-LOUIS ROUX I L'AVANTGUARDA'

La figura de Roux (1904-1988) pot comparar-se sense problemes amb la de coetanis com el mateix Picasso, Bracque o Gris. No obstant l’alçada del pintor, la seva obra, si més no una part, va estar durant dècades a l’ombra. Per què? Al marxant que l’havia impulsat als inicis, Daniel-Henry Kahnweiler, home visionari que va estar al costat dels creadors que revolucionaven l’art al París d’entreguerres, no li va fer el pes el retorn a la tradició figurativa que va fer Roux. Ara, la mostra orquestrada pel Museu del Tabac lauredià i la galeria Joan Gaspar de Barcelona recupera quaranta obres del pintor francès, un repàs per la seva trajectòria, incloent-hi les peces que es van mantenir a l’ombra durant cinc dècades, fins que el galerista Joan Gaspar les va treure a la llum, el 2004.

Museu del Tabac

C/ Doctor Palau, 17. Sant Julià de Lòria. Tel.: 741 545. Horaris: de dimarts a divendres, de les 9 h a les 19 h (última visita a les 18 h). Dissabte, de les 10 h a les 20 h (última visita a les 18.30 h). Diumenge, de les 10 h a les 14.30 h (última visita a les 13 h).

Fins al 29 d’octubre.



-'MODA', DE RICARD LOBO'

Exposició de l’arquitecte i fotògraf Ricard Lobo. Moda recull el treball realitzat a la passarel·la 080 Barcelona Fashion. L’objectiu és mostrar el procés de preparació i exhibició d’una desfilada. Un procés on el temps és fugaç i l’objectiu del fotògraf ha d’estar en tot moment preparat per captar la instantània desitjada. A Lobo li interessa el joc dels colors, la composició, la incidència de la llum sobre els volums, les textures dels teixits, les línies, les geometries. En resum, de la moda li interessa tot allò que li interessa també del món de l’arquitectura.



Museu del Tabac

Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de setembre.



-ELS SOMNIS DE DALÍ I PONÇ'

Exposició al voltant del surrealisme de Salvador Dalí i el surrealisme màgic de Joan Ponç. A la mostra hi ha tres olis del geni de l’Empordà: Retrat de Lord Mountbatten, del 1938, la primera versió del seu quadre famós de Leda Atòmica, del 1948, un retrat nu de la seva musa: Gala, i un paisatge surrealista titulat Diamond Head, del 1979. També quatre dibuixos de cartes de pòquer realitzades per Dalí. De Ponç, els famosos tres dibuixos del Dau al Set presentats pel pintor Tharrats i una mostra de dibuixos.

Art Areté

Passatge Antònia Font Caminal (Prat de les Oques). Escaldes-Engordany.



-'ANTONIO AMAT: 'ORIGEN I DUALITAT'

L’artista barceloní Antoni Amat presenta Origen i dualitat, una selecció de vuit obres que Caldea presenta en col·laboració amb la galeria Art Areté. Les peces estan elaborades sobre fusta tractada, on s’incorporen diferents matèries per donar-hi un efecte vibrant. Amat (1960) realitza una investigació sobre la força del gest i la seva interacció amb l’espai.

Caldea

Escaldes-Engordany



-‘VIDES INACABADES’

Vides inacabades és un conjunt de nou obres, nou retrats hiper­realistes de l’artista Samantha Bosque, una col·laboració de l’artista amb el projecte de la Fundació Arrels que acompanya persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Les obres estan realitzades en tècnica mixta sobre fusta, de format 120 per 160 centímetres, intervingudes amb l’escriptura dels mateixos protagonistes.

Museu del Tabac. Espai 4

Sant Julià de Lòria.



-'LO GUERRA'

Street art.

Art Areté

Passatge Antònia Font Caminal (Prat de les Oques). Escaldes-Engordany. Horaris: de dilluns a divendres, d’11 a 13.30 hores i de 16 a 20 h. Fins al setembre.



-‘EVOLUCIÓ’

Evolució, de la urgellenca Míriam Martínez, tanca el sisè Cicle d’art contemporani de la sala La Cuina de la Seu d’Urgell. Evolució és un recull de nou anys de creació de Míriam Martínez, que ha anat practicant vàries tècniques pictòriques, d’estampació, fotogràfiques, dibuix i escultura.

Sala La Cuina

La Seu d’Urgell.

Fins al 29 de setembre.