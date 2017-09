El pas de refugiats per Andorra es converteix en l'eix d'unes jornades que promou ICOM

Actualitzada 19/09/2017 a les 07:09

Redacció Andorra la Vella

Refugiats de la Segona Guerra Mundial, refugiats de la contesa civil espanyola: com es va organitzar Andorra per rebre’ls i quin va ser el llegat que hi van deixar. Aquestes seran algunes de les qüestions que abordi el cicle Andorra en temps de conflictes (1936-1945), organitzades pel comitè andorrà de l’ICOM, l’organisme internacional que agrupa els museus. Hi haurà xerrades i taules rodones, projecció de la sèrie Entre el torb i la Gestapo i una obra de teatre, Fred, també amb el tema dels refugiats de la guerra europea com a eix argumental.

El cicle arrenca aquest divendres amb la conferència Seguint els passos d’aquells que per Andor­ra passaren, impartida per Claude Benet, que ha investigat sobre el trànsit de refugiats pel país fugint dels nazis. Serà al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) a les vuit del vespre. Dijous de la setmana següent, dia 28, també a les vuit però a la Farga Rossell, serà el torn de la historiadora i geògrafa Maria Jesús Lluelles, qui se centrarà en l’impacte dels refugiats de la guerra civil espanyola al Principat.

A les dues conferències seguirà, el 5 d’octubre al Museu de l’Electricitat, una taula rodona, El llegat patrimonial d’un temps convuls. Hi intervindran l’arqueòleg David Garcia, l’antropòleg Jordi Abella, el geògraf Carlos Guardia i, novament, Lluelles.

El 13 d’octubre, a La Llacuna, projecció d’Entre el torb i la Gestapo. I l’obra de teatre, una producció de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) amb text d’Agustí Franch, tancarà la programació, el 3 de novembre, a l’auditori Claror de Sant Julià.

Les jornades, va explicar Abel Fortó, president de l’ICOM, volen ser un espai de reflexió sobre com ha de tractar la societat aquestes “històries doloroses”.