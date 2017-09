De les tavernes al concert de Meritxell

Elias Porter introdueix la música tradicional dels pirineus al concert de Meritxell d'enguany.

El viola de l'ONCA, Elias Porter, juntament amb Gerard Claret, va dirigir el tradicional Concert de Meritxell d'aquest any. En aquesta edició, sota el títol "La música de les tavernes" Porter hi va introduïr la música tradicional dels pirineus, àmbit en el qual és expert, i que va donar una altra dimensió a la JONCA.



D'entre les melodies tradicionals, van destacar les danses sorgides dels àmbits més populars com les polques, masurques, rumbes, valsos, improvisacions, i també una masurca composada pel propi Porter. Tot i així, al concert de Meritxell ampoc hi van faltar peces més clàssiques.