Cultura espera tenir l'edifici per als frescos de Santa Coloma en un any

Abans estarà llest el ‘mapping’ a l’interior de l’església, que requereix un condicionament pressupostat en aproximadament uns 60.000 euros

La tardor de l’any vinent, principis del 2019 com a molt tard. En aquest termini el ministeri de Cultura confia tenir ja l’edifici destinat a allotjar els valuosos frescos de Santa Coloma, recuperats per l’Estat el 2007 i per als quals s’ha trigat tota una dècada a trobar una ubicació previsiblement definitiva. Serà així, puntualitza la directora de les àrees de Patrimoni i Promoció Cultural, Montserrat Planelles, “si Ordenament Territorial compleix els terminis”.

De moment, l’obra acaba de sortir a concurs, mentre els dos departaments es reuneixen per “definir les necessitats” i es defineixen els projectes museogràfic i museològic, va indicar