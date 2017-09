Tercer concert familiar del projecte educatiu 2017

L'espectacle, patrocinat pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, està pensat per gaudir en família i es farà el dia 30 de setembre

Actualitzada 18/09/2017 a les 11:27

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, continuen amb el projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El 30 de setembre, a les 17 h, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, serà el torn de la tercera proposta de la temporada, amb Tot bufant de Pep Gol, que per segon any consecutiu hi participa amb un dels seus espectacles. En aquesta ocasió, també actuarà Pep Pascual, reconegut músic, compositor i inventor d’instruments conegut per les seves col·laboracions amb diverses companyies, on crea les bandes sonores dels espectacles. Pascual és conegut també per les seves actuacions en directe com amb l’espectacle de circ Rhüm, que ja s’ha pogut veure a la temporada de teatre d’Andorra la Vella.



Segons Pep Gol, Tot bufant és un espectacle dedicat als instruments de vent en el sentit més ampli de la paraula, és a dir, tot allò que es pot fer sonar gràcies al vent. "Comprovarem com es pot afinar un orgue d’ampolles, veurem com una mànega es pot convertir en una trompeta, sentirem el duo de cargols de mar i el de clarinet i regadora, descobrirem que les canyes de bambú són instruments musicals, veurem com el saxo i la trompeta parlen, riuen, ploren, discuteixen, criden i es barallen, com es pot formar una orquestra amb joguines... entre altres sorpreses".



L’espectacle, d’una durada de cinquanta-cinc minuts, és totalment participatiu i està recomanat per a infants a partir de 5 anys. El dia 18 de setembre es posen a la venda les entrades a 3 euros per localitat (entrada anticipada) i 5 euros per localitat (dia del concert).