I cinc anys després, el debut

Amb 15 anys feia gal·la d’una veu portentosa que va fer que la seva professora del moment remogués cel i terra perquè accedís a una beca i continués estudiant. Cinc anys després, Marc Terrones debuta a Barcelona. Però a la vida vol ser científic.

No era ni un adolescent quan Terrones va sentir cantar Maria Callas per primer cop. Una revelació. Perquè amb la veu excelsa de la soprano va descobrir la seva pròpia. Ell, amb ajuda de l’oïda de la seva professora de música a l’institut de la Margineda, Rosa Maria Fernández, que se’n feia creus, de les capacitats vocals del noi: capacitat sonora, potència, delicadesa, coloratura. Ella, va confessar, li havia ensenyat el que estava a les seves mans, però hi havia molt camí per recórrer. Així que va remoure unes quantes consciències fins que va aconseguir que el Rotary Club es