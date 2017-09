Actualitzada 18/09/2017 a les 07:15

El Palau de Gel d’Andorra, a Canillo, serà l’escenari, divendres vinent, de lapresentació del disc Andorra. Cançons de vetllades vora el foc, d’Artur Blasco, qui actuarà acompanyat a la guitarra clàssica per Yannick Lopes, per interpretar en directe els temes de l’àlbum, que va sortir per Sant Jordi. El concert serà a les deu de la nit, amb entrada gratuïta.