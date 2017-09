Gauguin i una ullada a l'art de 400 anys centraran el 2018 al Thyssen

La segona exposició del museu girarà al voltant d’‘Allées et venues’, una de les cinc teles més importants de la col·lecció i ara exhibida a Madrid

Paul Gauguin (1848-1903) és un d’aquells artistes que no va obtenir en vida –ni molt de lluny– el reconeixement que obtindria des­prés de la seva mort. Especialment amb les obres que va pintar després d’una curta però decisiva estada a la Martinica, a la dècada del 1880. Allées et venues, fet el 1887, és una tela cabdal en la seva producció, la que va marcar el punt d’inflexió. És també una de les cinc peces més importants de la col·lecció Thyssen. Un quadre que ha sortit en molt poques ocasions del museu madrileny. Ho farà per recalar al Museu Carmen