'Detroit', una pel·lícula sobre el racisme als Estats Units

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 15/09/2017 a les 11:08

CINEMES ILLA CARLEMANY

Detroit 17:30 19:15 22:00

It 17:30 20:10 22:15

Barry Seal, el traficante 20:15 22:30

Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas 17:45 19:30

La torre oscura 22:45

El otro guardaespaldas 18:00 20:10 22:30

Emoji, la película 17:30



CINEMES GUIU

It 22:15

Tadeo Jones 2 19:00

Los casos de Victoria 19:00

Churchill 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

El otro lado de la esperanza 20 de setembre 21:30

Les démons 27 de setembre 21:30

Rosalie Blum 4 d’octubre 21:30

Aquarius (Doña Clara) 11 d’octubre 21:30

Everybody Wants Some 25 d’octubre 21:30

All Governments Lie 8 de novembre 21:30

No sé decir adiós 15 de novembre 21:30

Bar Bahar 22 de novembre 21:30

Lady Macbeth 6 de desembre 21:30

La pazza gioia (Locas de alegría) 13 de desembre 21:30



PEL·LÍCULES





Detroit

Directora.: Kathryn Bigelow. Intèrprets: John Boyega i Will Poulter.

Estiu del 1967. La policia va dur a terme una batuda al Motel Algiers, aquesta incursió policial contra la població negra va acabar amb la mort de tres homes afroamericans, mentre que altres set van rebre cops brutals, així com dues dones blanques. Aquests successos van desencadenar uns violents disturbis racials que van assolar la ciutat nord-americana de Detroit i van acabar amb 43 morts i múltiples danys materials.



It

Director: Andy Muschietti. Intèrprets: Idris Bill Skarsgård i J. Lieberher.

Als anys vuitanta al petit poble de Derry, a l’estat de Maine, viuen una colla de set nens coneguts com el Club dels Perdedors, que han d’enfrontar-se als seus problemes quotidians amb els pinxos de l’escola. Però la seva vida fa un gir inesperat quan durant l’estiu una gran amenaça els cau a sobre després que una onada d’estranyes morts provoqui el pànic i el terror entre els habitants.



Barry seal, el traficante

Dir: Doug Liman. Int.: Tom Cruise i Sarah Wright.

Basada en la vida real de Barry Seal, un expilot que es va convertir en un important narcotraficant.



El otro guardaespaldas

Dir.: Patrick Huges. Int.: Ryan Reynolds.

El major agent de protecció del món té un nou client: un assassí a sou.



Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas

Dir.: David Alonso i Enrique Gato.

Tadeo Jones viatja a Las Vegas per assistir a la presentació de l’últim descobriment de l’arqueòloga Sara Lavroff: el papir que demostra l’existència del Collaret de Mides.



La torre oscura

Dir.: Nikolaj Arcel. Int.: Idris Elba, Matthew Mcconaughey

En un món estranyament semblant al nostre, un cowboy de nom Roland Deschain persegueix el seu etern enemic, l’home de negre. Roland, solitari, camina sense descans a través d’un paisatge trist i abandonat. Coneix Jake, un noi de Nova York però vingut d’un altre temps, i tots dos uneixen els seus destins.



Valerian y la ciudad de los mil planetas

Dir.: Luc Bedson. Int.: Dane Dehaan i Cara Delavigne

Valerian i Laureline són agents especials del govern dels territoris humans, encarregats de mantenir l’ordre en tot l’univers. Emprenen una missió a la ciutat intergalàctica d’Alpha, una metròpoli on viuen milers d’espècies.



La seducción

Dir.: Sofia Coppola.

Int.: Colin Farrell, Nicole Kidman

Amb la guerra de secessió en ple apogeu, el seminari per a senyoretes de Martha Farnsworth viu aixoplugat i al marge del món exterior, fins que un soldat de la Unió apareix ferit en les proximitats i decideixen acollir-lo.



Rey Arturo, la leyenda de Escalibur

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Charlie Hunman i Jude Law.

Quan assassinen el pare d’Arthur, sent aquest nen, Vortirgern, l’oncle d’Arthur, es fa amb la corona. Desposseït del seu dret de naixement i sense les idees clares sobre qui és, Arthur s’endinsa en les profunditats dels carrers de la ciutat en la clandestinitat.



Emoji, la película

Dir.: Tony Leondis

Textòpolis és una ciutat on conviuen tots els emoticons que hi ha en espera de ser seleccionats per l’usuari de telèfon.