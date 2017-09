'Els Pastorets' incorporen Irina Robles i Juanma Casero per dirigir la 24a edició

Irina Robles i Juanma Casero dirigiran la vint-i-quatrena edició de Els Pastorets, la tradicional obra nadalenca de Josep Maria Folch i Torres que arriba cada any a l’escenari del Claror lauredià. L’objectiu dels dos nous responsables és potenciar els elements de “conte, aventura i viatge” que té l’obra, així com reforçar el concepte de lluita entre el bé i el mal que s’hi planteja. Els càstings per conèixer totes les persones que hi vulguin participar es convoquen per demà i dissabte. Com cada any es faran quatre funcions de l’obra: el 26 i 30 de desembre i el 6 i