Excaven la fossa comuna de Soldeu per cercar el cos d'un aviador aliat

Els arqueòlegs de ReGiraRocs van iniciar ahir els treballs, impulsats per l’historiador Claude Benet

Feia setmanes que es preparaven i ahir es van posar mans a l’obra: dos arqueòlegs de l’empresa ReGiraRocs van iniciar l’excavació de la fossa comuna del cementiri vell de Soldeu per veure si entre les restes enterrades hi troben les d’un aviador aliat que presumiblement va perdre la vida entre la zona del Port Dret i les Marrades Negres durant la Segona Guerra Mundial. Els treballs es duen a terme a instàncies de l’historiador Claude Benet, que ressegueix la pista del soldat desaparegut –de moment és així com figura als arxius militars–, a qui s’ha sumat la també historiadora nord-americana