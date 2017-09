La Xarranca soluciona les filtracions d'aigua a La Peixera, que inauguraran al desembre

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:09

Alba Doral Andorra la Vella

La Xarranca avança en els treballs d’adequació del local situat als baixos de l’edifici Art al Roc (antic CIAM) com a nou espai expositiu per als artistes del país, un local visible des del carrer i que des de la inauguració de l’edifici sempre ha presentat una desolada imatge de desocupació. El principal problema, les filtracions, ja estan resoltes: hi segueix entrant aigua però han aconseguit reconduir-la fins al riu novament. Les obres realitzades fins ara, amb una subvenció de Cultura de 6.000 euros, inclouen també la il·luminació amb led: estarà permanentment encesa perquè les exposicions seran permanentment visibles del carrer, seguint el model de L’Aparador de la Seu. Cosa que, confien els membres del col·lectiu artístic, també contribueixi a donar caliu a aquella zona escaldenca. La previsió és inaugurar cap al mes de desembre.