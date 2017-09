L'acord permet que, a través de la directora del cor Catherine Métayer, l'institut ofereixi a partir d'aquest curs classes de cant coral i líric.

Els Petits Cantors s'integren dins l'estructura de l'Institut de Música d'Andorra la Vella El cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons;la cònsol major, Conxita Marsol; el president de l'associació del Cor dels Petits Cantors d'Andorra, Carles Enseñat; i la directora del Cor dels Petits Cantors, Catherine Métayer, presenten l'acord de col·laboració. ANA

Jo et formo, tu em formes. I tothom en surt beneficiat. Aquesta és la base sobre la qual se sustenta l'acord al que han arribat el comú d'Andorra la Vella i el Cor dels Petits Cantors d'Andorra, que s'ha donat a conèixer aquest dilluns al matí. Una col·laboració per la qual la corporació aconsegueix que els Petits Cantors traslladin la seva seu social a la capital, concretament a dues sales de l'Institut de Música, al Centre Cultural la Llacuna. A partir d'aquí, el conveni garanteix una formació recíproca. Per ser més concrets, l'Institut de Música podrà oferir a partir d'aquest curs classes de cant coral i líric gràcies als coneixements de la directora dels Petits Cantors, Catherine Métayer. I els Petits Cantors es podran formar en solfeig, fins i tot en instruments, a través de l'oferta de l'Institut de Música.



Els Petits Cantors passen, d'aquesta manera, "a integrar-se dins l'estructura de l’institut", ha ressaltat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, de manera que "s'amplia l'oferta formativa" de l'institut, ha afegit el cònsol menor, Marc Pons. Un fet que li aporta un plus a un centre que es gestiona des del 1980 i que el curs passat va comptar amb un centenar d'alumnes als tallers de 4 a 7 anys, 179 als cursos de llenguatge i solfeig, i 229 als d'instruments.



Pel que fa als Petits Cantors, sobretot seran els joves de 13 i 14 anys els que sortiran més beneficiats d'aquesta formació en solfeig i instruments, ha assegurat la directora del cor, Catherine Métayer. També serà una manera de captar més infants i joves, tot i que el cor gaudeix d'una bona salut ja que compta en l'actualitat amb una quarantena de cantors, entre nens i nenes.



Amb tot, en aquest nou vincle entre l'institut i els cantors també hi ha la plasmació d'un objectiu més ambiciós, que és el d'aconseguir que la formació que s'imparteix dins el centre sigui reglada i homologada internacionalment. És a dir, que serveixi com a bitllet d'entrada a estudis superiors i universitaris a centres de fora del país. Això permetria dotar l'Institut de Música del caràcter de conservatori nacional (una reivindicació comunal que ja fa anys que existeix), i també facilitaria les coses als petits cantors (o qualsevol altre estudiant) que volen prosseguir els seus estudis musicals d'una manera més seriosa. En l'actualitat tenen problemes per accedir als centres (el darrer cas va ser d'un jove que va anar al Conservatori de París), ja que no poden presentar una titulació. Aquest fet els obliga a "començar de zero" quan arriben allà, "tot i tenir la formació", ha lamentat el president de l'associació del Cor dels Petits Cantors, Carles Enseñat. "Perden un any", ha afegit Métayer.



L'objectiu d'aconseguir una formació homologada està més a prop del que pot semblar. Així ho han assegurat els cònsols, que fa un any van mantenir una trobada amb el ministre d'Educació, Eric Jover, i ja s'hi està treballant. De fet, segons Marsol, pot esdevenir una realitat ja de cara al 2018-2019.



Finalment, l'acord entre les dues parts també permetrà una participació més destacada dels Petits Cantors als actes culturals que organitza la capital.