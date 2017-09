Canillo tornarà a dedicar tres dies a la màgia, amb un cartell que inaugurarà Jeff Toussaint

Actualitzada 10/09/2017 a les 07:03

Redacció Andorra la Vella

Canillo torna a apostar per la màgia per a la programació cultural de la tardor, amb nova edició de Canillo s’omple de màgia, un cartell que portarà una desena d’espectacles i tallers per a tots els públics el cap de setmana vinent, de divendres 15 a diumenge 17.

El cartell obrirà amb l’espectacle de divendres a la nit a l’auditori del Palau de Gel, una nit d’hipnosi que protagonitzarà el mag Jeff Toussaint, un dels il·lusionistes en voga del moment, que ha passejat els seus espectacles per teatres d’arreu i que va protagonitzar el programa televisiu 1, 2, 3 Hipnotízame.

Dissabte hi haurà activitats al llarg de tot el dia, a partir de les 10.30, que es proposa un taller, amb el mag Fèlix Brunet; més tard, a les 12.30, un espectacle itinerant pels carrers del poble, amb la companyia La Maleta Màgica; i durant la tarda hi haurà més tallers, amb el Mag Marin i espectacles protagonitzats per Fèlix Brunet i la Maga Melanie; el plat fort de la jornada, a l’escenari del Palau de Gel a partir de les deu de la nit, amb el mentalista Adolfo Masyebra.

La tercera jornada del festival tornarà a començar amb un taller, a partir de les onze del matí, que dirigirà el Mag David, que oferirà hora i mitja més tard un espectacle al Mirador del Palau de Gel. L’última proposta del cartell és un espectacle format per Sergi Buka, Magikissim. L’il·lusionista compta també amb una trajectòria que l’ha portat a actuar per escenaris com el Teatre Nacional de Catalunya.

En el cas dels tallers, tot i ser d’accés gratuït, cal realitzar reserva prèvia perquè les places són limitades. Pel que fa als espectacles a l’auditori del Palau de Gel, les entrades ja estan a la venda, a la recepció de l’equipament canillenc i al web MoraBanc/entrades.