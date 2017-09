El comú manté l'escenari per al concert de Manu Carrasco

Actualitzada 07/09/2017 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

Una mica de desconcert va provocar l’ajornament del concert de Manu Carrasco a causa d’una faringitis: el comú d’Andorra la Vella no tenia clar si podria mantenir muntat l’enorme escenari –18 metres de boca i 16 de fondària– que acompanya el cantant a la gira. Dos tràilers carregats de material. Un espai tan gran com el que havia portat a l’agost David Bisbal. Amb les consegüents dificultats (i cost) per desmuntar-lo i tornar-lo a muntar amb prou feines en pocs dies. Finalment, el comú va obtenir les complicitats del ministeri d’Esports i del Bàsquet Club Andorra MoraBanc, que probablement entrenarà excepcionalment en altres instal·lacions.

El concert de Carrasco estava previst per dimecres passat, amb totes les entrades venudes, però es va haver de fixar una nova data. El comú tornarà l’import de les entrades a qui no pugui assistir al concert en la nova data.