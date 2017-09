... I per fi, la pintura portuguesa

El Museu del Tabac anuncia per a principi de l’any vinent l’exposició ‘Portugal: del romanticisme a l’art contemporani’

Era un vell anhel, un interès que ha trigat temps a materialitzar-se, explica la directora del Museu del Tabac, Maria Martí, i per fi arribarà aquí: l’equipament lauredià dedicarà la primera mostra de l’any vinent a la pintura portuguesa, un desplegament d’estils, moviments i autors que arribarà sota el descriptiu títol de Portugal: del romanticisme a l’art contemporani. Una selecció realitzada expressament per a aquesta mostra d’entre les peces que custodia el Museu Nacional d’Art Contemporani de Chiado, a Lisboa, on Martí va trobar les complicitats necessàries per complir el que d’alguna manera es pot considerar un deute amb la