Andorra Lírica impulsa un cor operístic dirigit per Salvador

Actualitzada 06/09/2017 a les 07:05

Agències Sant Julià de Lòria

L'associació Andorra Lírica impulsarà el Cor de l’òpera d’Andor­ra, un nou projecte formatiu en les disciplines de cant i de teatre que es crea amb la voluntat que els seus integrants participin en els espectacles de la Temporada d’òpera. Està adreçat a totes les persones amants de l’òpera, a partir de l’edat adolescent, i serà la mateixa Jonaina Salvador, soprano i impulsora d’Andorra Lírica, qui s’encarregarà del cor. No és l’únic projecte formatiu del col·lectiu, ja que, tal com va avançar el conseller de Cultura del comú de Sant Julià, Josep Roig, s’impartirà un taller d’escenografia i muntatge amb la col·laboració de l’Escola d’art.

Salvador, d’altra banda, va confirmar que hi haurà tercera temporada d’òpera, que començarà a l’octubre amb un espectacle líric Tutto Mozart, muntat a partir de l’obra del compositor austríac.