Tom Cruise torna a la gran pantalla amb 'Barry Seal, el traficante'

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 01/09/2017 a les 11:43

HORARIS:



CINEMES ILLA CARLEMANY

Barry Seal, el traficante 15:45 18:10 20:30 22:45

Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas 16:00 18:00 20:00

La torre oscura 20:15 22:15

El otro guardaespaldas 17:00 19:30 22:00

Valerian y la ciudad de los mil planetas 17:30

Emoji, la película 16:15 18:15

La seducción 20:30 22:30

Rey Arturo, la leyenda de Escalibur 22:00



CINEMES GUIU

Tadeo Jones 2 18:00 20:00

La seducción 22:15

Cézanne y yo 22:15

Maudie, el color de la vida 18:00 20:00



PEL·LÍCULES



Barry seal, el traficante

Dir: Doug Liman. Int.: Tom Cruise i Sarah Wright.

Basada en la vida real de Barry Seal, un expilot que es va convertir en un important narcotraficant.



El otro guardaespaldas

Dir.: Patrick Huges. Int.: Ryan Reynolds.

El major agent de protecció del món té un nou client: un assassí a sou.



Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas

Dir.: David Alonso i Enrique Gato.

Tadeo Jones viatja a Las Vegas per assistir a la presentació de l’últim descobriment de l’arqueòloga Sara Lavroff: el papir que demostra l’existència del Collaret de Mides.



La torre oscura

Dir.: Nikolaj Arcel. Int.: Idris Elba, Matthew Mcconaughey

En un món estranyament semblant al nostre, un cowboy de nom Roland Deschain persegueix el seu etern enemic, l’home de negre. Roland, solitari, camina sense descans a través d’un paisatge trist i abandonat. Coneix Jake, un noi de Nova York però vingut d’un altre temps, i tots dos uneixen els seus destins.



Valerian y la ciudad de los mil planetas

Dir.: Luc Bedson. Int.: Dane Dehaan i Cara Delavigne

Valerian i Laureline són agents especials del govern dels territoris humans, encarregats de mantenir l’ordre en tot l’univers. Emprenen una missió a la ciutat intergalàctica d’Alpha, una metròpoli on viuen milers d’espècies.



La seducción

Dir.: Sofia Coppola.

Int.: Colin Farrell, Nicole Kidman

Amb la guerra de secessió en ple apogeu, el seminari per a senyoretes de Martha Farnsworth viu aixoplugat i al marge del món exterior, fins que un soldat de la Unió apareix ferit en les proximitats i decideixen acollir-lo.



Rey Arturo, la leyenda de Escalibur

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Charlie Hunman i Jude Law.

Quan assassinen el pare d’Arthur, sent aquest nen, Vortirgern, l’oncle d’Arthur, es fa amb la corona. Desposseït del seu dret de naixement i sense les idees clares sobre qui és, Arthur s’endinsa en les profunditats dels carrers de la ciutat en la clandestinitat.



Emoji, la película

Dir.: Tony Leondis

Textòpolis és una ciutat on conviuen tots els emoticons que hi ha en espera de ser seleccionats per l’usuari de telèfon.