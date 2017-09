Cèsar Martinell, als fons de l’arxiu de la capital

Actualitzada 01/09/2017 a les 09:45

Cèsar Martinell, arquitecte català que va deixar la seva petja a Andorra, va deixar constància escrita de l’estat d’algunes esglésies d’Andorra entre els anys 1962-1967, unes anotacions manuscrites que va recollir en una llibreta que l’alcalde de Valls va regalar a Andorra la Vella, en ocasió de la commemoració del cinquantè aniversari de l’agermanament entre ambdues localitats, el 2017, conservat a l’arxiu comunal i que protagonitza el butlletí mensual amb què el responsable de l’equipament, Joan Lluís Ayala, vol contribuir a difondre els seus fons.



Martinell va recollir unes observacions fetes en el marc del projecte de la junta de cultura –a instàncies de Pere Canturri– per vetllar per la conservació i restauració del patrimoni artístic i arquitectònic del país. Martinell els va ser recomanat per l’aleshores alcalde de Barcelona, Josep Maria Porcioles.



El llibre, conservat inicialment a l’arxiu municipal de Valls, conté reflexions sobre l’estat de conservació de les esglésies del país, així com reflexions sobre com s’hauria d’actuar per restaurar-les, amb croquis realitzats per la mà de l’arquitecte i notes sobre les reunions mantingudes amb responsables polítics del Principat.