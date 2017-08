El primer granet de sorra

Onze temes fan un granet de sorra, que és com es diu el primer disc de Quim Salvat, exfutbolista reconvertit en cantautor –a temps parcial, especifica– i que ahir es va encarregar de tancar el cicle Músiques del Món, a l’escaldenca plaça Coprínceps.

Porta Salvat mig miler de còpies venudes del seu primer disc –el que el premi Carles Sabater li ha posat en el camí de poder gravar–i assegura que està més que satisfet, en els temps que corren per a la indústria discogràfica. Però Un granet de sorra, amb el qual ja fa uns mesos que ell i la seva banda creada ad hoc giren per allà on els demanen, va ser presentat ahir de manera diguem-ne oficial, amb el concert escaldenc.

Amenaçava pluja però la tarda va ser finalment respectuosa i Salvat i els seus van pujar a l’escenari de Coprínceps