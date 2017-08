Sant Julià tanca amb "èxit" els Vespres d'estiu d'agost

L'activitat de llegendes acompanyada de música amb acordió diatònic ha estat una de les que ha sumat més assistents

Durant el mes d’agost, a la parròquia de Sant Julià de Lòria no s’han aturat les activitats i prova d'això han estat els Vespres d’estiu amb les llegendes misterioses sota la llum de la lluna, les visites nocturnes del Museu del Tabac i els concerts. Tots els divendres del mes d’agost la titellaire Assumpta Mercader ha explicat les llegendes i anècdotes més curioses de la parròquia. Una activitat itinerant que ha anat acompanyada pel duo Els Pardals, tocant temes d’Andorra i dels Pirineus en general amb l’acordió diatònic i la guitarra espanyola.



La passejada acabava amb la degustació de Ratassia de la Carmeta i uns talls de coca. Les quatre sessions van superar el límit d’inscripcions, que se situava en 30 persones. El dia amb major afluència va ser el 18 d’agost amb 64 persones. En total van gaudir d’aquesta activitat gairebé 200 persones. La primera i l'última sessió de les llegendes sota la llum de la lluna va comptar amb la participació de l’Eva Gómez Travesset, que va explicar com elabora la ratassia i sobretot d’on li ve la recepta vist que la feia una tia àvia de la seva mare, que es deia Carmeta i que justament vivia al Barri antic al costat de la Font dels Cóms, lloc on s’ha fet la degustació de ratassia i coca.



A més, el dijous 10 d’agost es va realitzar una visita nocturna amb sistema multimèdia al Museu del Tabac i, tot seguit, les més de seixanta persones van gaudir del concert ‘La música de l’avantguarda’, a càrrec del quartet de corda Ensemble Ad Libitum. El dijous 17 d’agost, es va repetir la sortida nocturna al museu, seguit de l’actuació de l’orgue i percussió d'Araon Ribas i Josafat Larios. Aquesta darrera activitat va superar el nombre de públic, fins arribar a les 89 persones.



La consellera de Turisme, Meritxell Teruel, ha destacat que els Vespres d’estiu durant el mes d’agost han estat realment un “èxit”. Respecte l’any anterior, es van fer algunes novetats, com per exemple, es va afegir la música a les llegendes i la gent ha quedat “molt contenta”. A més, Teruel ha afegit que els assistents a les activitats han estat persones de la parròquia, del país, de la Seu d’Urgell i turistes italians, francesos, catalans i valencians.