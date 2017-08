Setze propostes, amb un 'ligh painting' inclòs, ompliran d'art Ordino aquest cap de setmana

Un jurat valorarà el millor concepte i la millor obra d'entre els artistes, i donarà a conèixer el seu veredicte diumenge a la tarda.

La creativitat, la inspiració i la qualitat artística seran els grans protagonistes a Ordino aquest cap de setmana, en el marc de la segona edició de l'Ordino Jardins d'Art, una proposta que cerca convertir el poble en "una galeria d'art a l’aire lliure". Així mateix, convida a descobrir i redescobrir "indrets emblemàtics" de la localitat "vestits amb obres d'art", tal com ha destacat la cònsol menor de la parròquia, Gemma Riba. En total hi participen setze artistes (xifra lleugerament inferior a fa dos anys, quan va tenir lloc la primera edició), dels quals onze són andorrans, fet que demostra que el país compta amb "una nova generació d'artistes" amb futur, ha destacat la cap de secció de l'Escola d’Art, Rosa Mujal.



A banda de les setze propostes de pintura, escultura, imatge digital, dibuix o ceràmica, que estaran presents tant dissabte com diumenge, repartides a punts com la plaça Major, els Jardins Casa d’Areny-Plandolit, el Jardí Japonès o Casa Rossell, hi haurà dues intervencions nocturnes, totes dues dissabte a les 22 hores. El francès Juan Manuel González oferirà un 'light painting' a una de les façanes de Casa d'Areny-Plandolit, una tècnica que consisteix a crear amb l'iPad per després projectar-ho a gran escala, ha explicat Mujal. Per la seva banda, la romanesa Ioana Dana Nitescu oferirà una visió nocturna de la seva obra de pintura 'El sol i la lluna'.



Durant el cap de setmana un jurat valorarà la qualitat de les obres i diumenge a la tarda donarà el seu veredicte. Hi haurà un premi de 2.500 euros per al 'millor concepte', i un de 1.000 euros per a la 'millor obra'. Els dos guanyadors podran exposar a l'Agüí Art Centre d'Andorra la Vella.



La temàtica dels projectes participants a l'Ordino Jardins d'Art és lliure i únicament calia superar "l'exigència de la qualitat", ha explicat Mujal. Els artistes seran 'in situ' per mostrar les seves obres i defensar-les davant del jurat.



Així mateix, durant el Jardins d'Art es farà un concurs d'esbossos, adreçat a tothom, així com la creació d'un grafit al carrer de Santa Bàrbara, que anirà a càrrec de José Manuel Ramos i David Segura.