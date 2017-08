El concert d’avui de l’asturiana Susana García Lastra és una de les activitats per posar en relleu l’instrument que va estrenar-se el 2007

'Contrastos' per als 10 anys d'orgue Ignacio Ribas mostrant l'exposició sobre els 10 anys de l'orgue de la Massana. ANA

Actualitzada 23/08/2017 a les 07:00

Pilar Màrquez Ambròs La Massana

El concert de Contrastos de l’organista asturiana Susana García Lastra, una exposició i activitats pedagògiques per a infants conformen la commemoració del 10è aniversari de la construcció de l’orgue de l’església Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana. Es tracta de propostes incloses en el 18è Festival Internacional Orgue&nd que aquesta setmana encara la recta final al Principat. La consellera de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana de la Massana, Jael Pozo, va dir ahir que “el 2017 és molt especial, perquè fa una dècada de la construcció de l’orgue”, i fa “especial il·lusió” celebrar-ho. Però també va aprofitar per anunciar que de cara a l’any 2018 es treballa per programar activitats pedagògiques al voltant de l’orgue, impulsades pel comú i l’Associació d’amics dels Orgues de les Valls d’Andorra.

El plat fort serà avui, a dos quarts de 10 del vespre, el concert d’orgue de García Lastra, justament a l’església Sant Iscle i Santa Victòria, a partir de peces de compositors espanyols contemporanis, incloent-hi l’estrena absoluta de la Toccata terza de la mallorquina Carme Fernández, i sense oblidar la tradició europea de música per a orgue dels segles XVII i XVIII. García Lastra, que va ser a la roda de premsa de presentació de les activitats d’aniversari a la Massana, va subratllar que es podran escoltar tant músiques del nord com del sud i que serà “com un gran banquet” que repassarà compositors clàssics d’Alemanya com és Dietrich Buxtehude o obres com el Baile de seises de Domingo Arquimbau. L’actuació durarà 55 minuts i es recomana al públic que sigui puntual, ja que l’aforament de 120 persones és limitat.

A més, els petits podran conèixer avui al matí de prop l’orgue de la Massana amb García Lastra. Una experiència en la qual poden participar infants de 6 a 8 anys “i amb important part pedagògica”, va destacar Pozo. La consellera massanenca va afegir que els més menuts podran conèixer millor l’instrument i “explicar-ho a casa”. “Seran nanos petits, que aprendran més sobre la presència d’aquest orgue a l’església”, va sostenir Pozo, mentre que García va elogiar les “possibilitats” musicals de l’orgue quant a la música contemporània. Una activitat similar amb infants va fer-se ahir a l’església Sant Esteve de la capital en el marc de l’Orgue&nd. Jael Pozo va recordar que l’orgue de la Massana va construir-se l’any 2007 gràcies a “la iniciativa conjunta” de mossèn Jaume Soy, Daniel Armengol i la família de Julio Pérez, que van ser mecenes. Pozo va posar en relleu el paper d’Ignacio Ribas, director artístic del festival Orgue&nd, “que va guiar i orientar tot el procés”. Per saber com en van ser la construcció “des del minut zero”, Pozo i Ribas van anunciar l’estrena ahir mateix d’una exposició, a l’oficina de turisme de la Massana, amb 50 imatges que permet fer “un seguiment fotogràfic des de la primera fusta” a l’orgue original, obra de Joaquín Lois i amb il·lustracions de paisatges naturals. La mostra estarà oberta tot un mes, i l’aspiració és que pugui veure’s aviat en d’altres indrets.



ÚLTIMA TONGADA DE CONCERTS DEL FESTIVAL ORGUE&AND AL PRINCIPAT

Al 18è Festival Internacional d’Orgue&nd li queda encara una setmana plena d’activitats. Al programa, va recordar Ignacio Ribas, s’inclou la projecció de la pel·lícula La terra de tots, amb l’acompanyament a l’orgue de Lukas Grimm, demà a 2 quarts de 10 del vespre a l’església Sant Esteve. A més, dissabte tindrà lloc un concert d’orgue i corn alpí a l’església Sant Pere Màrtir d’Escaldes, també a dos quarts de 10 de la nit. Aquell mateix matí, es podrà conèixer l’orgue d’aquesta església. Paral·lelament, demà dijous hi ha una conferència sobre Vicente Blasco Ibáñez a l’ambaixada d’Espanya, i fins dissabte, als matins es pot gaudir d’una activitat per conèixer el centre de la capital i gaudir d’un petit concert de Ribas.