Ser el teu heroi

La moda del ‘cosplay’, l’afició a disfressar-se de personatges de manga, anime o videojoc també és present a Andorra. Són pocs, però han participat en alguns esdeveniments. Es fan ells els vestits i fins i tot les armes, una tasca que els pot portar mesos de feina.

Són aficionats als còmics, al manga, l’anime i els videojocs. Però la seva afició va més enllà i els agrada poder posar-se a la pell dels seus personatges preferits. Ser el més semblants possible. Cuidar fins a l’últim detall. Practiquen el que s’anomena cosplay. Al Principat, ho admeten, és quelcom molt residual, “no som gaires”, diuen. Però només cal creuar la frontera i arribar a Barcelona per descobrir tot un món de joves (i no tan joves) que en esdeveniments concrets es transformen, literalment, en els seus herois.

Una de les persones amb més experiència en aquest camp al país és