El Prat Gran d'Encamp estrena la reinterpretació d''El Festejador' de Joan Canal

L'artista ha substituït la fusta que estava malmesa per ferro i així evitar perill per als usuaris del parc

Actualitzada 16/08/2017 a les 17:43

Ja fa una vintena d'anys que l'artista Joan Canal va fer 'El Festejador', una escultura que està ubicada al Prat Gran d'Encamp. Amb el pas dels anys, però, la fusta que aguantava la pedra i el festejador s'havia anat fent malbé i hi havia perill per a la seguretat dels infants o dels usuaris del parc. Per aquest motiu, des del comú es va demanar a l'artista "una solució", tal com ha posat en relleu el cònsol major, Jordi Torres. El resultat ha estat una reinterpretació de l'obra que s'ha presentat aquest dimecres.



"El comú em va demanar una restauració i vaig pensar a donar una altra idea" a l'escultura, per mostrar que estava "ancorada" a la parròquia, ha dit Canal. D'aquesta manera, ha remarcat que quan va fer 'El Festejador' va voler plasmar el diàleg entre dues persones que "sempre s'estableix com si hi hagués una barrera" amb l'altra gent. Llavors ho va "embolicar" en una mena de caixa per donar la idea que el diàleg es donava a tot arreu. En haver de substituir aquesta caixa de fusta que s'estava esquerdant amb el pas dels anys, Canal va pensar que aquest diàleg és universal però que el que ell havia plasmat es donava a Encamp i per això ha "ancorat" l'obra al Prat Gran, fent servir ferro. Torres ha destacat que el "nou disseny ha quedat força bé", ja que la idea de treballar amb el ferro ha estat "molt encertada".



L'escultura s'emmarca en l'època en què l'artista trobava coses i treballava amb elles. Va trobar un festejador "com el que hi havia a les cases pairals, amb dos seients i una mena de reixa" i va idear l'obra que a més a més incorpora una pedra de pissarra de grans dimensions que està enfocada, precisament, cap a la llosera d'on va caure. Ara al festejador s'hi accedeix per unes escales que també s'han incorporat a l'escultura.



A banda d'aquesta obra, al Prat Gran hi ha també unes moles i un rellotge que constitueixen altres elements d'art urbà.