El prestigiós duo format per Olivier Vernet i Cédric Meckler allarga la seva estada al país després d’actuar al festival Orgue&nd per compartir amb sis alumnes les tècniques d’interpretació de l’orgue. El curs s’acaba demà amb un concert dels seus deixebles.

Sis alumnes participen fins demà a les classes magistrals d’orgue que ofereixen el duo format per Olivier Vernet i Cédric Meckler i el director artístic del festival Orgue&nd, Ignacio Ribas. Després de la seva actuació de dissabte passat durant el festival internacional Orgue&nd, Vernet i Meckler han allargat la seva estada al Principat per ensenyar als alumnes les tècniques d’interpretació de l’orgue i aprendre. “És un diàleg entre ells i jo. No estic aquí per imposar una manera de tocar”, explica Vernet. “Les meves aportacions poden agradar o no, però penso que l’interessant és que en puguem parlar i que