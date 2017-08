Acadèmia: capítol final?

Josep Pozo confia que al setembre el Govern aprovi la constitució de l’associació professional i que es puguin dur a terme eleccions i escollir la junta. A més, segueix reclamant incentius fiscals per tal de facilitar la producció de pel·lícules al Principat.

Hauran passat un miler d’entrebancs. En algun moment semblava que el projecte se n’anava en orris, però si les coses acaben com preveu Josep Pozo, principal impulsor de la proposta, l’Acadèmia del Cine d’Andorra hauria de veure la llum el mes que ve, després de les vacances. Pozo va explicar que els darrers mesos han estat de feina intensa. S’han hagut de refer els estatuts seguint les indicacions del ministeri d’Interior per tal que es pugui aprovar la inscripció de l’associació professional al registre oficial. “Ho hem hagut de reconvertir a una associació professional i refer alguns elements, com ara