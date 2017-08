L’artista francès Monsieur Térez realitza ‘Madame Anna’, la seva segona obra al Principat, en una de les parets del pàrquing del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. La creació és una interpretació simple del dibuix i un tribut a la patrona de la parròquia.

L’artista francès Monsieur Térez, conegut per les obres en zones públiques i plenes de diferents colors, també ha deixat empremta al Principat. Ho ha fet a través d’un collage ple de vitalitat cromàtica que pretén despertar un sentiment positiu i alegre cada cop que els ciutadans passin per davant d’una de les parets de l’aparcament del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Aquesta vegada, l’artista francès ha escollit la parròquia d’Escaldes per estampar Madame Anna, en honor a la patrona de la parròquia.

Térez s’inspira en les formes dels dibuixos dels nens però aportant-hi una visió adulta. Un estil que ell defineix com