Doble estrena a Peralada

El director d’escena del Principat Joan Anton Rechi va dirigir el 7 i el 9 d’agost l’òpera ‘Madama Butterfly’ a la 31a edició del prestigiós festival internacional de música de la ciutat. Va ser la primera actuació a Espanya d’una obra que ja ha portat fins a Alemanya.

El director d’escena andorrà Joan Anton Rechi va dirigir aquesta setmana novament l’òpera Madama Butterfly. Ho va fer dos cops (dilluns i dimecres) al conegut Festival Castell de Peralada, una cita consolidada dels certàmens musicals que enguany celebrava la 31a edició. “Estem molt contents amb la rebuda del públic de Peralada. Es va viure l’obra amb una tensió molt especial i els aplaudiments finals van estar carregats d’emoció”, reconeix Rechi, que es va mostrar satisfet per la posada en escena de l’obra per primer cop a Espanya.

L’adaptació a l’obra creada per Giacomo Puccini és un retorn a la proposta inicial