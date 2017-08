Acció i fantasia medieval a 'El Rey Arturo: la leyenda de Escalibur'

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Actualitzada 11/08/2017 a les 10:33

HORARIS:



CINEMES ILLA CARLEMANY

Rey Arturo - La Leyenda de Escalibur 16:45 19:30 22:45

Emoji, la película 15:45 16:45 17:45 19:45

Atómica 16:00 18:15 22:30

Transformers, el último caballero 18:45 22:00

Dunkerque 20:30 22:45

Spider-man: Homecoming 19:00 22:00

Cars 3 -

Gru 3, mi villano favorito 16:30



CINEMES GUIU

Gru 3, mi villano favorito 19:00

Marie Curie 19:00

Dunkerke 22:15

Regreso a Montauk 22:15



PEL·LÍCULES



Rey Arturo, la leyenda de Escalibur

Dir.: Guy Ritchie. Int.: Charlie Hunman i Jude Law.

Quan assassinen el pare d’Arthur, sent aquest nen, Vortirgern, l’oncle d’Arthur, es fa amb la corona. Desposseït del seu dret de naixement i sense les idees clares sobre qui és, Arthur s’endinsa en les profunditats dels carrers de la ciutat en la clandestinitat.



Emoji, la película

Dir.: Tony Leondis

Textòpolis és una ciutat on conviuen tots els emoticons que hi ha en espera de ser seleccionats per l’usuari de telèfon.



Atómica

Dir.: David Leitch. Int.: Charlize Theron, James McAvoy

Any 1989, el mur de Berlín és a punt de caure. Un agent de l’MI6 encobert apareix mort i l’espia Lorraine Broughton ha de trobar per tots els mitjans una llista que l’agent estava intentant fer arribar a Occident, en la qual figuren els noms de tots els agents encoberts que treballen a Berlín oriental.



Transformers, el último caballero

Dir.: Michael Bay. Int.: Mark Wahlberg i L. Haddock

Humans i Transformers estan en guerra i Optimus Prime se n’ha anat. La clau per salvar el futur està enterrada en els secrets del passat, en la història oculta dels Transformers a la Terra



Spider-Man: Homecoming

Dir.: Jon Watts. Int.: Tom Holland, Michael Keaton

Peter Parker comença a experimentar la seva identitat, descoberta recentment, com a superheroi Spiderman. Després de l’experiència viscuda amb els Venjadors, Peter torna a casa, on viu amb la seva tia. Sota l’atenta mirada del seu mentor Tony Stark, Peter intenta mantenir una vida normal com qualsevol jove de la seva edat, però interromp en la seva rutina diària el nou malvat Vulture i amb ell, el més important de la vida de Peter es començarà a veure amenaçat.



Dunkerque

Dir.: Christopher Nolan. Int.: Fionn Whitehead, Tom Hardy. Pel·lícula bèl·lica sobre l’evacuació de Dunkerque (França), durant la II Guerra Mundial (1939-1945). El 1940, davant l’avanç de les tropes nazis, més de 300.000 soldats van ser evacuats a Gran Bretanya des de les costes franceses, en tot tipus d’embarcacions angleses que van anar a rescatar als seus compatriotes.



Cars 3

Dir.: Brian Fee. Animació

Sorprès per una nova generació de corredors ultraràpids, el llegendari Rayo McQueen queda relegat sobtadament de l’esport que tant estima. Per reprendre la seva carrera necessitarà l’ajuda d’una jove mecànica de carreres, Cruz Ramírez, que té el seu propi pla per poder guanyar, a més de la inspiració del fabulós Hudson Hornet i un parell de girs inesperats.



Gru 3, mi villano favorito

Directors: Kyle Balda i Pierre Coffin. Animació

Balthazar Bratt, una celebritat juvenil dels anys vuitanta, ha estat creant el caos a tot el món des que el seu xou va ser cancel·lat. Ara, convertit en un supermalvat, tracta de robar una gegantesca joia amb l'ajuda dels seus xiclets explosius. Gru i Lucy tornaran a formar equip per evitar que el malvat Bratt aconsegueixi el seu objectiu.