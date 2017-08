Un jaciment únic al món

L’empresa andorrana ReGiraRocs està portant a terme la tercera fase de l’excavació del dolmen de la llosa, a Bescaran. L’objectiu és adequar el jaciment perquè pugui rebre visites i fer recerca sobre una possible cambra funerària annexa única al megalític pirinenc.

ls arqueòlegs i voluntaris que participen en l’excavació del dolmen de la llosa han tornat a la feina per acabar el projecte, que haurà durat tres anys. Els avenços fets en els primers estadis d’investigació fan pensar que estem davant d’una construcció única del megalític al Pirineu, ja que en els sondejos que es van fer l’any passat els experts van intuir un passadís que sortia de la cambra sepulcral i que portava a una possible cambra annexa, on hi podrien fer troballes de gran importància.

Aquesta última fase de les excavacions té dos objectius. El primer és adequar el terreny