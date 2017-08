La fusió de ritmes farà ballar la plaça Coprínceps amb el cicle Músiques del món

Actualitzada 07/08/2017 a les 07:18

Xevi Sunyol Andorra la Vella

El festival Músiques del món torna a l’activitat aquesta setmana amb quatre propostes d’àmbits molt diferents però amb un element comú, la fusió de ritmes i estils que proposa cadascun dels grups programats. Avui, a partir de dos quarts de vuit del vespre, Porto Bello Band portarà una fusió de ritmes de tot el món barrejada amb la sonoritat de la música catalana, una proposta que, segons ells mateixos diuen, porta festa i disbauxa.

El relleu l’agafaran demà les Sommeliers, una formació de cinc noies que entenen la música com un maridatge en el qual hi intervenen el jazz, la música clàssica i elements de la cultura pop. Una música que proposa un ambient festiu i que barreja la producció pròpia amb versions de clàssics com Frank Sinatra. Dimecres serà el torn del concert jove i David Micó tancarà la setmana presentant el nou treball.