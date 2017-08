“Andorra hauria de tenir la seva sèrie de televisió”

Immersa en l’obra teatral ‘Los vecinos de arriba’, de Cesc Gay, s’ha deixat caure pel país per aixecar el teló de la festa major de la capital, d’on és oriünda

Qè ha significat per a vostè ser la pregonera de la festa major?

T’haig de confessar que m’ho vaig haver de pensar una mica, perquè em va fer molt respecte. Una cosa és quan jo treballo al teatre i tinc un text d’un autor o autora i una altra que hagis de confeccionar un pregó on has de dir el que realment sents i et ve de gust dir, que siguis tu mateixa i no et posis cap màscara.



És clar, allà s’ha hagut d’interpretar a si mateixa.

Sí, i jo estic còmoda quan interpreto un altre personatge. M’agrada sempre tenir un filtre,