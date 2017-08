“Tinc ganes d'experimentar nous reptes professionals”

Mai perdrà les arrels llatines perquè formen part d’ell mateix, però l’artista reconeix que voldria desconnectar uns dies al país, escoltant les cançons de moda, igual que tothom

Deu anys després del seu primer concert al Principat, David Bisbal cantarà dilluns a la festa major d’Andorra la Vella. L’intèrpret espanyol manté molts bons records d’aquell contacte i avisa que en aquest hi haurà sorpreses al final.



Presentarà ‘Hijos del mar’, el seu darrer disc. Com el definiria?

És un treball que representa una evolució en la meva carrera. És més modern, més arriscat i es pot dir que, sense perdre l’essència llatina, hi ha un so molt més internacional i amb més influència de la música electrònica.



La maduresa personal d’un cantant es reflecteix en la seva feina.

Sens dubte. Professionalment em