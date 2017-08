Arcalís oferirà concerts de rock els dissabtes al restaurant la Borda de la Coma

Actualitzada 05/08/2017 a les 07:03

Redacció Andorra la Vella

L’estació de Vallnord-Ordino Arcalís presenta una nova proposta per amenitzar les tardes dels dissabtes al restaurant la Borda de la Coma. Es tracta d’un concert de rock, a càrrec dels Bandit Twins, que oferiran el seu recital fins al 26 d’agost. El repertori proposat per la banda és un ventall de cançons de rock, clàssics dels 80 i dels 90, que ja van tenir molt èxit en el primer concert que van fer, el 26 de juliol en aquest mateix restaurant. Després de veure la repercussió, tant l’estació com la banda van decidir seguir col·laborant però fent-ho d’una manera més estable i duradora.

A més, Arcalís aposta per la gastronomia com un factor turístic aquesta temporada i per això s’ha obert, per primera vegada, un punt de venda d’alimentació a la zona de la Coma, per comprar productes de qualitat, inspirats en els plats que se serveixen al restaurant la Borda de la Coma.