La capital no posarà director a Cultura

El cònsol menor afirma que no cobriran la plaça de Patty Baffino en la roda de premsa prèvia a la festa major

L’àrea de Cultura del comú d’Andorra la Vella mantindrà l’estructura actual sense substituir la fins ara directora, Patty Baffino, que va presentar dilluns la dimissió per no disposar de prou temps per dedicar-se al càrrec. El cònsol menor de la capital i conseller de Cultura, Marc Pons, va expressar-se en aquest sentit ahir, en la roda de premsa prèvia a l’inici de la festa major. Pons va insistir que “el departament ja té una estructura” i “hi ha una organització” que funciona.

El conseller de Cultura va recordar que “normalment els organigrames sempre preveuen la figura d’una direcció, però no és