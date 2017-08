Manuel Carrasco actuarà a Andorra la Vella el 6 de setembre El cònsol menor Marc Pons i la cònsol major Conxita Marsol, amb el cartell del concert

Actualitzada 03/08/2017 a les 13:41

El cantant espanyol Manuel Carrasco actuarà al poliesportiu d’Andorra a partir de les deu del vespre el 6 de setembre en un concert de la gira ‘Bailar el viento’. Així ho ha anunciat la cònsol major, Conxita Marsol, que també ha apuntat que hi haurà 1.880 places disponibles i el preu de l’entrada serà d’11 euros. Les entrades es posaran a la venda a partir d’aquest divendres. El mateix preu d’entrada té el concert de David Bisbal, que es celebrarà aquest proper dilluns, per tancar la festa major de la capital. En aquest sentit, la cònsol ha anunciat que ja hi ha més de 3.000 entrades venudes. Tot i això, Marsol ha indicat que “el comú no vol ni comptar el nombre d’entrades perquè el nostre objectiu era fer un concert popular sense entrades”. Segons els càlculs de la cònsol, l’objectiu de l’administració és assolir, com a màxim, els 4.000 o 5.000 espectadors, ja que amb aquesta xifra “ja ens conformem”, ha explicat Marsol. Malgrat això, la carpa del Parc Central té capacitat per assolir fins a 8.000 persones i els protocols de seguretat i de Protecció Civil estan preparats per aquesta última xifra. Les entrades per veure Bisbal es continuaran venent fins poc abans de començar el concert.