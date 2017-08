Música per amenitzar les compres

Les havaneres de Neus Mas van inaugurar els concerts que s’integren dins del cicle Ritmes, capital musical, que es faran a la plaça de la Rotonda

Per segon any consecutiu, Andor­ra la Vella acollirà el cicle Ritmes, capital musical, durant el mes d’agost. Una sèrie de concerts que cada dimarts i cada dijous amenitzaran les compres dels turistes a la plaça de la Rotonda. La consellera de Promoció Turística i Comercial de la corporació, Mònica Codina, va destacar la bona acollida que va tenir per part del públic l’any passat i espera que enguany l’audiència respongui de la mateixa manera. “El 2016 vam tenir unes 300 persones per concert i aleshores vam veure que era una molt bona manera per dinamitzar l’eix comercial de Meritxell en