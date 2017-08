El cicle 'Ritmes, capital musical' comença aquest vespre amb havaneres

Els dimarts i els dijous del mes d’agost la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella tonrarà a omplir-se de música a partir de dos quarts de vuit del vespre.

Actualitzada 01/08/2017 a les 17:41

El cicle ‘Ritmes, capital musical’ aixeca el teló, per segon any consecutiu, amb el principal objectiu de dinamitzar la zona comercial de l’avinguda Meritxell i també per reforçar l’àmbit cultural. La proposta musical aplega diversos grups i de molts estils diferents amb la intenció d’apropar la música al públic en general perquè “tothom gaudeixi de la festa”, tal com ha ressaltat l’assessor cultural, Josep Escribano. D’aquesta manera, cada dimarts i cada dijous del mes d’agost, a partir de dos quarts de vuit del vespre, la plaça de la Rotonda s’omplirà d’estils molt variats, com ara el soul i el blues, o també 'mariachis' i swing.



Aquesta fórmula és la mateixa que es va aplicar l’any passat i “ja va funcionar molt bé”. Segons ha explicat Escribano durant la roda de premsa de presentació, “són propostes que no són molt pretensioses i que han de despertar la curiositat de la gent que està comprant i que que no tenien la intenció d’assistir a un concert”. En l’edició anterior es van comptabilitzar una mitjana de 300 persones diàries, una xifra que la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, ha destacat que també es vol assolir aquest any. “El tipus de música que tenim pensat és perquè la gen balli, a part de que la puguin escoltar asseguts", ha explicat.



El cicle començarà avui al vespre amb l’actuació de Neus Mar, que interpretarà havaneres “per començar la proposta amb els ritmes més clàssics de l’estiu”, ha d’estacat Josep Escribano. L’altra actuació de la setmana anirà a càrrec de l’Esbart Dansaire d’Andorra de Vella, que realitzarà una actuació però també impartirà un taller per ensenyar a ballar el Contrapàs a tots els assistents, preparant així la festa major de la parròquia. El programa continuarà el proper 8 d’agost amb versions de soul i blues a càrrec del grup ‘Iarakè & Ginger’. Els 'mariachis' arribaran el dijous 10 d’agost i el dimarts 15 es ressuscitarà la primera versió d'Elvis Presley amb una banda de tribut.



‘Scarlest & the femme soul band’ seran el grup encarregat de dinamitzar la plaça de la Rotonda el 17 d’agost. El dimarts de la setmana següent actuarà una banda tribut a Joaquín Sabina i el dijous 24 ‘Sabor cubano’ omplirà la plaça de salsa. L’última setmana d’agost i també del cicle ‘Ritmes, capital musical’ es tancarà amb blues, woogie i swing el dimarts 29 d’agost, i ‘Poblet Figueras + Sust’ posaran el punt final al cicle el 31 d’agost. Tot plegat, “una proposta molt rica i variada per gaudir de la música i la dansa”, tal com ha apuntat Escribano.



Venudes 2.500 entrades pel concert de Bisbal

Durant la roda de premsa de presentació de ‘Ritmes, capital musical’, la consellera de Promoció Turística i Comercial també ha destacat que la venda d’entrades pel concert de David Bisbal “va a bon ritme”. A falta de menys d’una setmana per la seva celebració, s’han venut una mica més de 2.500 entrades. L’aforament previst és de 5.000 persones, malgrat que es pot incrementar si les vendes augmenten els últims dies. L’actuació de l’estrella espanyola començarà a partir de dos quarts de dotze de la nit a l’envelat de l’aparcament del Parc Central, que fins diumenge passat l’utilitzava el Cirque du Soleil.