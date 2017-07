La cantant Ju dona aquest dimarts el tret de sortida a disset concerts del cicle Músiques del món

En aquesta edició, tal com ha destacat el conseller de Cultura, Salomó Benchluch, es dona un major pes als músics del país

Actualitzada 31/07/2017 a les 17:28

El cicle Músiques del món d’Escaldes-Engordany arrenca aquest dimarts amb el concert de la cantant Ju, que presentarà el seu primer disc, ‘El món es mou’. Serà el primer d’un total de disset concerts que el comú escaldenc ha organitzat fins al 30 d’agost. Les diferents propostes musicals, que abracen diversos estils, tindran lloc a les 19.30 hores i tots els concerts són gratuïts.



Tal com ha posat en relleu el conseller de Cultura d’Escaldes-Engordany, Salomó Benchluch, en aquesta edició es dedica “un espai exclusiu” als músics del país i fins i tot a grups que van néixer al Principat com Pali. Així, entre d’altres es podrà veure a David Micó, Quim Salvat o Lluís Cartes. A més, tal com ha destacat Benchluch, el dia 9 tindrà lloc el Concert jove, organitzat conjuntament amb el departament de Joventut del comú. I el dia 25 es recupera el concert dels guardonats al premi Carles Sabater 2017, Frans Cuspinera i Anna d’Ivori, que es fa conjuntament amb el Centre de la Cultura Catalana després que l’any passat no es pogués dur a terme perquè “el premi es va decidir molt tard”.



La directora de Cultura d’Escaldes-Engordany, Anna Garcia, ha destacat que aquesta cita està “totalment consolidada” i que, prova d’això, és el fet que han estat molts els músics que “s’han apropat” al comú per proposar-se a participar en aquest cicle. Garcia ha recordat que es tracta d’una cita que vol apropar músiques de diferents estils als ciutadans i turistes, perquè puguin “descobrir artistes nous”.



Ju serà la primera en actuar i ho farà aquest dimarts. La cantant catalana s’ha mostrat “molt contenta” de poder actuar per primer vegada a Andorra per presentar el seu primer disc ‘El món es mou’, un treball amb ritmes de funky, jazz o reggae, a més de pop. Benchluch ha manifestat que quan van escoltar Ju no van dubtar ni un moment que havia d’actuar al cicle, que aquest any arriba a la 25a edició.



Aquesta mateixa setmana actuaran, dimecres, Alice & The Wonders i ja entre dilluns i dijous de la setmana vinent serà el torn de Porto Bello Band, Sommeliers, el Concert jove i David Micó. El 14, el 15 i el 16 actuaran Va de rumba, Jay Lem’on i The Soul Beams. I la setmana entre el 21 i el 25 tocaran Pali, Telva Rojas, Tana & The Pocket Philarmonic, White Line Fever Band, i Frans Cuspinera i Anna d’Ivori. El 28, el 29 i el 30 d’agost serà el torn de Love it, Lluís Cartes i Quim Salvat.