Satisfet amb la feliç coincidència: Javier Gur­ruchaga havia de saltar a l’escenari just a mitja nit, en el dia del seu sant –avui: el segon nom és Ignacio, informava– i en el que va ser el debut al Principat després de quatre dècades amb l’Orquesta Mondragón.

Hola. Soy Bond, James Bond”, deia el donostiar­­ra en arribar al Centre Cultural i de Congressos Lauredià per a la roda de premsa prèvia al concert de la nit, el primer dels plats contundents de la festa major. Encantat amb el debut al país, encara que tardà, i demanant informació sobre el lloc que trepitja. “Andorra la Vella què vol dir? La vieja?” Sí, li deien. Equivocadament, diria algun historiador: en realitat la traducció correcta del topònim seria Andorra la Vila. “I estem on exactament? Què vol dir Lòria?” Andorra, assegurava, “és una terra mitificada per a un xaval de